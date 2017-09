Erntedankfest in Mügeln mit 25 Vereinen und Händlern

Rund 25 Vereine und Händler der Region beteiligen sich am Erntedankfest in Mügeln, zu dem am Sonntag eingeladen wird. Ein abwechslungsreiches Programm gibt es sowohl für Jung als auch Alt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst in der Stadtkirche St. Johannis. Um 11.30 Uhr wird die Erntekrone auf dem Anger aufgezogen.