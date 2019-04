Borna

Mit Abendmahl, Musik, Gebeten und vielen guten Wünschen haben die ersten Jugendlichen in der Region ihre Konfirmation gefeiert: Valentino Kloppe. Liska König, Maximilian Merkel sowie Theresa Knorr und Philipp Schimpke aus dem Kirchspiel Liebschützberg wurden am Palmsonntag von Pfarrer Markus Gnaudschun in der Kirche Borna konfirmiert.

Der Sonntag vor Ostern, auch Palmarum genannt, bildet traditionell den Auftakt für die Feiern zur Konfirmation, die sich in den kommenden Wochen, bis zum Pfingstfest, fortsetzen werden. Dabei entscheiden sich die Jugendlichen selbst für ein Leben als Christ und bekennen sich dazu vor ihrer Gemeinde. Zur Vorbereitungen hat in den zurückliegenden Jahren regelmäßig Konfirmandenunterricht stattgefunden. Feierlicher Höhepunkt eines jeden Gottesdienstes zur Konfirmation ist das gemeinsame Abendmahl, bei dem die Jugendlichen von ihren Eltern, Paten, Familien, Freunden und der Gemeinde begleitet werden. Die ersten Konfirmanden bedankten sich bei Pfarrer Markus Gnaudschun, den Bläsern sowie dem Kirchenvorstand für die Gestaltung des besonderen Festes.

Von Jana Brechlin