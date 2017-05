Jeder ist ein Künstler, wusste schon Joseph Beuys – und so haben auch Hobbykünstler ihre Berechtigung. Am Sonnabend stellten etlich von ihnen im soziokulturellen Zentrum E-Werk in Oschatz aus. Bei der ersten Auflage der Kunstmesse in der Lichtstraße wurde geplauscht, gekauft und selbst zum Pinsel gegriffen. Die OAZ war dabei.