Zaußwitz

Als Veranstaltungsort hat die Scheune am Wildgehege Zaußwitz schon einiges erlebt. Am Freitagabend wurde sie zum Ausweichquartier für die Premiere der Schlagernacht, die auf der Freifläche davor gerade in vollem Gange war, als die ersten Blitze am Horizont zuckten und der lang, aber nicht für diesen Abend, ersehnte Regen fiel.

Stargast Anna-Maria Zimmermann hatte gerade ihren Auftritt beendet, als die Entscheidung fiel, umzubauen und die Musikanlage in der Festscheune in Betrieb zu nehmen. „Natürlich bewegte der Regen einige Besucher dazu, lieber nach Hause zu gehen“, sagte Organisator und Hausherr Torsten Kühne. Aber wer blieb, feierte noch lange weiter.

„Tanzdiele“ mag ein altmodisches Wort sein. Am Freitagabend konnte man – zumindest bis zum Umzug in die Scheune – ganz konkret erleben, was es damit auf sich hat. Schon bevor Anna-Maria Zimmermann pünktlich 21 Uhr auf die Bühne trat, war der auf dem Rasen verlegte Tanzboden bestens belegt. Obwohl einige Paare dann weiter tanzten, war bei den Schlagerfans während „Himmelblaue Augen“, „Die Tanzfläche brennt“ und ihren anderen Hits der vordere Teil der Tanzdiele gefragt, um der noch nicht ganz 30-Jährigen zujubeln zu können und ihr so nah wie möglich zu sein.

Zuvor hatten bereits die Schalmeienzunft Strehla und DJ Peter Patz die Besucher in Feierlaune versetzt. Mit der Resonanz auf das neue Angebot zeigte sich Torsten Kühne zunächst verhalten zufrieden. Ein paar mehr Besucher hätten durchaus noch auf das Festgelände gepasst. Am Ende werde wohl eine schwarze Null stehen was für eine Premiere doch ein Erfolg sei. Die Rückmeldungen der Besucher seien auf jeden Fall komplett positiv gewesen, so dass man durchaus über eine weitere Schlagerfete im Wildgehege nachdenken könne.

Zur Galerie Diese Premiere hatte es in sich: mehr als 500 Besucher waren bei der ersten Schlagernacht im Wildgehege Zaußwitz nicht nur dabei, sondern in bester Feierlaune.

Von Axel Kaminski