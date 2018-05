Oschatz

Maibaumstellen und Walpurgisfeuer, Oschatzer Blechnacht oder Kür des Mahliser Suppenkönigs – all diese Veranstaltungen haben zwei Dinge gemeinsam. Sie sind megaerfolgreich und finden seit jeher unter freiem Himmel – also an der frischen Luft – statt. Deshalb läuft’s!

Dieses Konzept ist rund um den Collm so dermaßen gefragt, andere Akteure sind davon beflügelt und verlegen ihre bevorstehenden Höhepunkte im Jahreslauf von drinnen nach draußen oder noch weiter gen Himmel als bisher. Oder was glauben Sie eigentlich, warum der Collmer Eintages-Standesbeamte Günter Schmidt seine Trauungen jetzt am Himmelfahrtstag nicht mehr am Fuß des Berges, sondern auf dem Albertturm abhält?

Auch Eventmanager Steven Dornbusch geht heute und morgen auf dem Oschatzer Segelflugplatz an und in die Luft – und das gleich 24 Stunden am Stück. Na gut, eine Bühne steht nicht im Freien, sondern im Hangar – Ausnahmen bestätigen weiterhin die Regel.

Mächtig gut angenommen wird auch der Trödelmarkt rund um das Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum. Leiterin Dana Bach überlegt nun schon, Exponate künftiger Sonderausstellungen ebenfalls draußen vor der Tür aufzustellen – dann schnellen die Besucherzahlen in luftige Höhen und der Zuschuss von 40 Euro pro Besucher gehört, passend zum Rest im Museum, der Vergangenheit an!

Schließlich entdeckt der in der Kritik stehende Jugendweiheverband die Natur für sich – und bietet Feierstunden nicht mehr im Saal, sondern der weiten Flur an.

Komisch nur, dass die Open-Air-Veranstaltung „Kehren in Luppa“ so schlecht angenommen wird. Da ist bei der Beteiligung noch viel Luft nach oben.

Von Christian Kunze