Europas Epochen-Brücke – Großevent knüpft an Völkerschlacht-Gedenken an

Europas Epochen-Brücke – so ist der Arbeitstitel für eine Gedenkveranstaltung, um fünf Jahre nach dem Völkerschlachtjubiläum erneut Europas Blick auf den Leipziger Raum zu lenken. Veranstalter sind die Stiftungen der Sparkasse Leipzig. Dabei wird es auf der Hubertusburg in Wermsdorf einen Zapfenstreich und in Leipzig ein hochrangiges Symposium geben.