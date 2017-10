Facebook-Seite der Stadt Mügeln mit tausenden Besuchern

Die Facebook-Seite der Stadt Mügeln stößt auf großes Interesse. In diesem Jahr sei die Seite schon doppelt so oft angeklickt worden, wie im vergangenen Jahr. „Und wir haben jetzt erst Oktober“, freut sich Mügelns Kulturmanagerin Kerstin Helbig. QR-Codes mit der Aufschrift „Mügeln mag ich“ sind noch in der Stadtbibliothek zu haben.