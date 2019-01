Oschatz

„Der Mittzwanziger, der in erster Instanz wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen zu einer Bewährungsstrafe, drei Monaten Führerscheinentzug sowie 3000 Euro Strafe verurteilt worden war, legte gemeinsam mit seinem Anwalt Andreas Michl Berufung ein. Der Fall landet vor dem Schöffengericht“, titelt diese Zeitung vor fast genau vor einem Jahr. Daraufhin legte der Verteidiger Revision ein, zu der es nun ein Ergebnis gibt.

Oberlandesgericht Dresden korrigiert Urteil

„Das Urteil des Landgerichtes Leipzig wurde vom Oberlandesgericht Dresden per Beschluss korrigiert“, so Anwalt Andreas Michl. Es gab keine nochmalige Verhandlung, und es bleibt bei der Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung. Ebenso bei dem Straftatbestand und der hohen Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu je 50 Euro, insgesamt also 13 500 Euro. Das bedeutet, „dass man dem Verurteilten für insgesamt neun Monate seinen kompletten Nettoverdienst nimmt – 30 Tagessätze entsprechen einem Monatslohn.“

Fahrverbot entfallen

Allerdings sei das noch vom Landgericht Leipzig angeordnete Fahrverbot von drei Monaten vollständig entfallen, so dass der Verurteilte weiter Auto fahren kann.

„Gerade das war für ihn sehr wichtig und ein Hauptziel der eingelegten Revision. Denn nach meinen letzten Informationen befindet sich seine Arbeitsstelle in Leipzig, währenddessen er in Oschatz wohnt“, so Michl. Als Schichtarbeiter sei es nahezu unmöglich, eine so weit entfernte Arbeitsstelle ohne Probleme mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Drohender Verlust des Arbeitsplatzes vermieden

Der Verteidiger nennt es „Fluch der Provinz“, wo man ohne Fahrzeug und Führerschein aufgeschmissen sei. „Der drohende Verlust des Arbeitsplatzes konnte so verhindert werden. Nebenfolge davon ist auch, dass man als arbeitender Mensch Geld verdienen und so auch leichter die hohe Geldstrafe in Raten abstottern kann, was bei Arbeitsplatzverlust dann kaum noch möglich gewesen wäre.“

Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden ist das Urteil nun rechtskräftig und die strafrechtliche Aufarbeitung des tragischen Unfalls abgeschlossen.

Junge Frau stirbt nach Unfall

Zum Fall: Der Beschuldigte war Anfang September 2015 mit seinem Auto und Freunden bei einem Fußball-Turnier in Leipzig. Zurück fahren wollten noch mehr Leute. Aber so viel Platz war nicht. Er habe sich überreden lassen. So saßen vorn zwei Personen, auf dem Rücksitz drei, und einen 21-Jährigen hatte er in den Kofferraum verfrachtet. Das Wetter an diesem Tag sei schlecht gewesen, es habe geregnet, und die Sicht sei eingeschränkt gewesen. In Höhe Grimma auf der A 14 habe eine 16-jährige Insassin gerufen: „Pass auf!“ Das Auto sei über einen Gegenstand gefahren, ins Schlingern gekommen, habe sich überschlagen und sei auf einer Böschung zum Liegen gekommen. Das Mädchen, das den Fahrer gewarnt hatte, musste das mit dem Leben bezahlen, denn der Fahrzeugführer und spätere Angeklagte sei erschrocken und habe das Lenkrad verrissen, wie er erklärte. Er und die 16-Jährige waren nicht angeschnallt. Sie wurde über das Dach hinaus katapultiert.

Von Gabi liebegall