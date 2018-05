Oschatz

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend von der Straße Am Forsthaus in Oschatz abgekommen und gegen eine Laterne geknallt. Fahrer und Beifahrerin (20) erlitten leichte Verletzungen, wurden ambulant behandelt. An Pkw und Straßenlaterne entstand ein Schaden in Höhe von ca. 9200 Euro, so die Polizei. Der 22-Jährige hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ