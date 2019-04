Oschatz

Nach Torgau bekommt jetzt auch Oschatz einen Eltern-Kind-Treff, der von der Fachstelle Familiennetzwerk des Landratsamtes Nordsachsen organisiert wird. „Im vergangenen Jahr haben wir innerhalb dieses Projektes in Torgau sehr gute Erfahrungen sammeln können. Es haben sich viele interessierte Familien gemeldet und haben an dem Kurs teilgenommen“, sagt Projektkoordinatorin Andrea Bolze. Der Erfolg hat die Mitarbeiter der Fachstelle motiviert, den Treff in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe auch in Oschatz anzubieten.

Angebot am Familien, die ihr erstes Kind bekommen

Warum dieser Treff angeboten wird und auch auf großes Interesse stößt, erklärt Andrea Bolze so: „Es gibt Familienzuwachs, ein Kind wurde geboren. Doch neben dem Gefühl der Freude sind die Eltern auch unsicher und wünschen sich einen Ansprechpartner, der sie in wichtigen Fragen zum Kind und zum Lebensalltag beraten kann. Sie möchten zudem Interessantes und Nützliches rund um die Entwicklung ihres Babys bis zu einem Jahr erfahren.“ Genau diese Erfahrungen, die früher innerhalb einer Familie weitergegeben wurden, will der Eltern-Kind-Kurs jetzt an junge Eltern vermitteln. Andrea Bolze weist darauf hin, dass der Eltern-Kind-Treff kostenlos ist. Er umfasst zehn Termine mit zehn verschieden gestalteten Themen und wird von erfahrenen Therapeuten der Frühförder- und Beratungsstelle geleitet. Sie zeigen den Eltern an praktischen Beispielen, wie ihr Neugeborenes sich entwickelt, wie sie mit ihrem Baby den Alltag gestalten, welche Ernährungshinweise sie einhalten sollten und vieles mehr.

Austausch mit Eltern und erfahrenen Therapeuten

Zudem bietet der Eltern-Kind-Treff den Raum und die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Eltern. „Dieser Elterntreff ist mehr als eine Krabbelgruppe“, schätzt Andrea Bolze vom Familiennetzwerk ein und freut sich über weitere Anmeldungen aus dem Oschatzer Stadtgebiet sowie aus der umliegenden Collm-Region.

Weitere Informationen erhalten Interessenten bei der Fachstelle Familiennetzwerk des Landratsamtes Nordsachsen, Telefon 03421 758 6175, Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz oder bei der Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe Oschatz, Tel. 03435 921896, Riesaer Straße 24, 04758 Oschatz sowie im Internet unter https://lebenshilfe-oschatz.de.

Von Hagen Rösner