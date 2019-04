Dahlen

Das Modehaus von Bettina Horn ist in Dahlen fast schon eine Institution. Seit der Wende bietet die Unternehmerin in der Heidestadt Kleidung und Schuhe für Damen und Herren an, und genauso lange schon lädt sie zu Modeschauen ein. Eine davon fand am Sonnabend statt und gab einen Ausblick auf die Frühjahr- und Sommerkollektionen.

Dabei weiß Bettina Horn, was ihre Kunden in Dahlen schätzen: „Qualität natürlich. Die Sachen müssen genauso gut aussehen wie gut sitzen.“ Und noch dazu bei aller Schönheit praktisch sein. So gibt es mittlerweile selbst Anzüge für festliche Anlässe, die eine Autofahrt oder langes Sitzen ohne Knitterfalten überstehen und Kleider, die auch zusammengepresst im Urlaubsgepäck nichts von ihrer Passform einbüßen.

Bettina Horn (6.v.r.) mit ihren Models am Schluss der Schau. Quelle: Jana Brechlin

Bei der Präsentation setzte die Dahlenerin auf ganz verschiedene Models. Anstatt neue Trends nur in Größe S vorzuführen, waren Frauen und Männer verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen Figuren auf dem Laufsteg im Geschäft in der Gartenstraße unterwegs. „Das sind alles Modelle der ersten Stunde, meine Kinder und Freunde sind hier dabei“, freute sich Bettina Horn über die Unterstützung. Ihr sei es wichtig zu zeigen, dass Mode in jedem Alter und mit nahezu jeder Kleidergröße Spaß machen könne. „Mit den richtigen Schnitten und Mustern geht das“, ist sie überzeugt. Ihre Kunden seien schließlich auch ganz verschieden und sollten dennoch Anregungen finden.

Anfassen ist zur Modenschau in Dahlen erlaubt. Quelle: Jana Brechlin

Die Geschäftsfrau kommentierte während der Modenschau nicht nur das Gesehene, sondern beantwortete auch gleich Fragen zu Material, Verfügbarkeit oder Preis. Und abgesehen davon galt in Dahlen: Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Das nutzten die überwiegend weiblichen Zuschauer gern und befühlten mit Kennermiene Jackenaufschläge oder Kleiderfutter. Begeistert zeigten sich die Besucher angesichts der Farbenfülle, die die aktuelle Mode bereithält. So sind farbstarke Kleider oder Modelle mit üppigen Mustern erhältlich. Bei den Herren gehen verschiedene Blautöne, kombiniert mit Orange oder Rot, genauso wie Drucke – gemusterte Hemden können längst auch abseits vom Strand getragen werden. „Bei den Motiven gibt es keine Grenzen – egal ob Hawaiihemden oder Drucke mit kleinen Autos, alles ist erlaubt“, sprach Bettina Horn den Männern in Dahlen Mut zu.

Von Jana Brechlin