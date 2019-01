Oschatz

Von den Fugen im Boden des Kirchenschiffes über die Sonnenuhr an der Südseite des Südturms und den Umlauf auf der obersten Plattform bis hin zu den Sandsteinturmspitzen: An etlichen Stellen der St. Aegidienkirche wurde im zurückliegenden Jahr gebaut, saniert, erneuert oder ausgebessert. Einen Überblick zum Baugeschehen lieferte zur Jahreshauptversammlung des Vereins „Rettet St. Aegidien“ Vorstandsmitglied Jürgen Mühlberg. Der Ingenieur beziffert die Kosten für alle in 2018 durchgeführten Arbeiten auf eine Summe von knapp 29 000 Euro – ein Betrag, den der Verein samt Türmerteam durch Spenden nicht unwesentlich untersetzt hat.

Überregional präsent

Nicht unwesentlich beigetragen zum Zulauf an Besuchern im vergangenen Jahr haben die Aktivitäten des Vereins über die Grenzen der Stadt hinaus. So habe man nach der Teilnahme am Tag der Sachsen in Torgau vermehrt Gäste aus eben dieser Stadt auf dem Turm begrüßen können. Der Verein knüpft daran die Hoffnung, dass es sich nach der Präsenz des Vereins in diesem Jahr beim Tag der Sachsen in Riesa ähnlich verhält.

Alle Kanäle bespielt

Überregional von sich reden machen Verein, Kirche und Türmerwohnung zudem durch die Aktivitäten Grit Jähns. Sie wirbt in den sozialen Medien intensiv für das Oschatzer Wahrzeichen und organisiert Veranstaltungen – unter anderem eine Feier auf dem Turm am Silvesterabend. Intensiviert wurde allerdings auch die Werbung in den gedruckten Medien. Ob Tageszeitung, das Oschatz-Magazin, das Kundenmagazin der Deutschen Bahn „hin&weg“, die Broschüre „Torgauer Heimatkalender oder ein neu konzipierter Flyer – man liest wirklich sehr viel von den Oschatzer Doppeltürmen.

Planung für 2019

In diesem Jahr wird sich der Verein analog zum vergangenen auf dem Oschatzer Stadt- und Vereinsfest engagieren – auch wenn die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen andere geworden sind. Geplant ist auch wieder eine Ausfahrt des Türmerteams, voraussichtlich nach Eilenburg. Ehe es soweit ist, steht jedoch die Türmerplanung am 12. März und der Turm-Frühjahrsputz am 13. April an. Saisonstart ist Ostersonnabend.

Von Christian Kunze