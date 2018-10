Collm-Region

In einer Woche ist es wieder so weit: Während die einen den Reformationstag begehen, wollen sich die anderen am Feiertag lieber gruseln. Die Gelegenheiten dazu sind in der Collm-Region vielfältig.

Bereits am Dienstagabend laden der Wermsdorfer Gartenverein „Am Lindenbaum“ und der Förderverein „800 Jahre Wermsdorf 2006“ zum Umzug mit Gespensterfest ein. Treffpunkt ist 18 Uhr am Hohen Weg. Von dort geht es zur Festwiese des Vereines. „Die Hexe wartet vor der Schranke und fühlt Euch durch das Grusellande“, heißt es in der Ankündigung.

Umzug und Party im Vereinshaus

Schon Tradition hat die jährliche Halloween-Party im Calbitzer Vereinshaus „Lämmchen“. Dazu wird bereits am Dienstag, dem 30. Oktober, eingeladen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der ehemaligen Grundschule gegenüber der Kirche. Von dort startet der Umzug, der durch die Flurstraße zum „Lämmchen“ führt und bei dem die bösen Geister vertrieben werden soll. Lautstarke Unterstützung gibt es dabei vom Lommatzscher Spielmannszug, teilt Ursula Wolf vom Calbitzer Heimatverein mit. Die Mitglieder freuen sich auf viele Besucher in schaurig-schönen Kostümen, die auch Lampions mitbringen sollten. Am und im Vereinshaus geht der Spuk-Abend dann mit Gruselgeschichten und Geistertreiben im Hexenkeller sowie Bastelangeboten weiter. Zur Stärkung gibt es Knüppelkuchen am Lagerfeuer, Würstchen, Zuckerwatte und Getränke.

Führungen durch gruselig illuminierten Börlner Park

Ab 16 Uhr erwartet der Kultur-, Sport- und Freizeitverein Börln am Mittwoch alle jungen Gruselfreunde am Vereinshaus. „Gegen 16.30 Uhr beginnen wir mit den Führungen kleiner Gruppen durch den Park“, erklärt die Vereinsvorsitzende Antje Sokol. Dort werde es dann nicht nur dunkel sein. Im Verein habe man in den vergangenen Wochen fleißig an Dekorationen für den Festplatz am Vereinshaus gebastelt sowie an Licht- und Geräuscheffekten für die Wanderroute getüftelt. Diese sei in rund einer Viertelstunde zu absolvieren. Der Verein werde Gyros- und Kürbissuppe anbieten und sei getränkemäßig auf die kühle Jahreszeit eingestellt.

Gruselkeller und Basteln am warmen Ofen in Dahlen

Der Schloss- und Parkverein Dahlen öffnet bereits 14 Uhr die Tore zum Schlossvorplatz. Die jungen Besucher werden in kleinen Gruppen durch das gruselig ausstaffierte Schloss geführt. Außerdem haben sie die Möglichkeit, den Gruselkeller zu besuchen oder an einer Lesung von Gruselgeschichten teilzunehmen. Im Vereinsraum kann am warmen Ofen gebastelt werden. „Neben dem Klassiker Bratwurst gibt es an diesem Tag auch ’Hexentopf’ und ’Finger im Brot’“, umreißt Mitorganisator Jan Krenkel das kulinarische Angebot. Für Kinder ist der Eintritt frei, von Erwachsenen wird eine Spende von zwei Euro für die Schlosssanierung erbeten.

Gruselzüge auf schmaler Spur

Zwischen Mügeln und Oschatz sind am Mittwoch Gruselzüge unterwegs. Außerdem beginnt 16 Uhr auf dem Mügelner Bahnhof das Halloweenfest mit Lagerfeuer. Von 17 bis 18 Uhr blickt Wahrsagerin Sybille von Frankleben in die Zukunft der Besucher. Die gespenstisch verzierten und stimmungsvoll beleuchteten Waggons werden von zwei Dampfloks gezogen. Die Züge fahren 13.30 und 15.55 Uhr sowie zum Veranstaltungsende gegen 19.45 Uhr von Mügeln nach Oschatz. In Oschatz ist 14.45 und 17.00 Uhr Abfahrt nach Mügeln. Am Mügelner Bahnhof beginnt 18 Uhr ein Lampionumzug.

