Naundorf. Das Ferienprogramm für die Ökologische Station in Naundorf steht. Das durch die Aktion Mensch geförderte Projekt „Mitmachwerkstatt – Gemeinsam kreativ und aktiv“ bietet den Kindern und Jugendlichen in den nächsten Wochen ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm. Los geht es am Montag, dem 3. Juli. In der Zeit von 14.15 bis 16.15 Uhr gibt es ein Kochprojekt für Kinder. „Der Sommer hält jede Menge Früchte bereit und wir werden in der Küche leckere Sachen daraus zubereiten“, kündigt Stationsleiterin Annett Erdmann gegenüber der Oschatzer Allgemeinen an. Am Mittwoch, dem 12. Juli, wird von 9.30 bis 12 Uhr zum Sommerbasteln eingeladen. Die Teilnehmer können Dekorationen für den Garten anfertigen. „Ob Kräuterschilder, lustige Windtiere oder schön gestaltete Windlichter – hier ist sicher für alle eine schöne Idee dabei“, ist sich Erdmann sicher. Gebacken wird dann am Donnerstag, dem 20. Juli. Brötchenrezepte werden in leckeres Gebäck umgewandelt und aus süßen Früchten entstehen kleine Köstlichkeiten. Und am Montag, dem 25. Juli, kann man in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr Papier schöpfen. Die Stationsleiterin dazu: „Aus altem Papier neues Papier herstellen, dabei könnt ihr auch Blüten und Gräser mit verwenden und etwas Kreatives herstellen.“ Mit Gips wird am Montag, dem 31. Juli, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr gearbeitet. Es werden Figuren gestaltet und der Kreativität der Teilnehmer freien Lauf gelassen. Zum Abschluss des Ferienprogramms werden am Dienstag, dem 1. August, die am Vortag hergestellten Figuren angemalt, ebenfalls in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr.

Von Heinz Großnick