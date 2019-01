Oschatz

Es sieht nicht schön aus, nun riecht es auch noch unangenehm. Das leerstehende zweigeschossige Haus am Miltitzplatz, in dem in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer wütete, wurde durch den Brand zu einem noch größeren Schandfleck als ohnehin schon. Nun steht fest: Es wurde gezündelt. Das teilte Birgit Höhn von der zuständigen Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Gegen 1 Uhr am Mittwoch bemerkte ein Autofahrer Feuer im Erdgeschoss des Abrisshauses. Als die alarmierten Kameraden der Feuerwehr Oschatz eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster. „Es hatte sich an zwei Stellen jeweils ein Vollbrand entwickelt., einer im Erdgeschoss des Hauptgebäudes und einer im Anbau des Hauses“, erklärte Wehrleiter Lars Natzke. Eine zusätzliche Gefahr ging von dem Rauch aus, der sich in großer Menge entwickelt hatte. Während der Löscharbeiten brach in dem vollkommen vermüllten Haus eine der Decken herunter. „Wir gingen mit äußerster Vorsicht vor, schließlich bestand von da an Einsturzgefahr“, so der Wehrleiter. Zu Hilfe eilten Mitglieder der Schmorkauer Wehr. Insgesamt waren 22 Helfer mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

Haus erneut in Schlagzeilen

Für Aufsehen sorgte die Immobilie schon einmal im April 2011. Damals hatten Unbekannte in den Nachtstunden an der Gasleitung des Gebäudes manipuliert. Sie hatten sich Zutritt zum Haus verschafft, möglicherweise um Kupferleitungen zu stehlen. Weil sie das Rohr oberhalb des Gashahnes abschlugen, strömte Gas aus. Die Leitung stand unter Druck, es bestand die Gefahr einer Explosion. Doch die Freiwillige Feuerwehr Oschatz verhinderten damals schon schlimmeres.

Das marode Gebäude am Miltitzplatz hat die Stadt Oschatz schon lange im Blick. „Vor mehreren Jahren hatte die Verwaltung den Eigentümer aufgefordert, seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Außerdem veranlasste die Bauordnung Sicherungsmaßnahmen, unter anderem des Daches mit Netzen“, so Sprecherin Anja Seidel. Nach dem Brand in dieser Woche habe die Bauordnung sofort Kontakt zum Eigentümer aufgenommen – mit dem Ziel einer schnellen Lösung. Denn, so Seidel, „schnelles Handeln ist erforderlich“ mit Blick auf die durch den Brand verursachten Schäden. Unmittelbare Gefährdung bestehe nach Auffassung des Rathauses zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen zum Feuer am Miltitzplatz. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich im Revier Oschatz unter der Telefonnummer 03435 65 00 zu melden.

Von Christian Kunze