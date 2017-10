Feuer an Mügelner Wohnhaus beschädigt Garage und Fassade

Leipzig/Mügeln. In der Nacht zu Samstag kam es an einem Hinterhaus in Mügeln (Landkreis Nordsachsen) zu einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte gegen 23.15 Uhr zur Hackstraße aus, nachdem Anwohner sie benachrichtigt hatten. Eine Papiertonne brannte lichterloh und die Flammen schlugen laut Augenzeugen bereits rund drei Meter in die Höhe.

Aufmerksame Nachbarn hatten das Feuer entdeckt begannen selbst mit dem Löschen der Flammen. Das Feuer breitete sich aber aus, griff offenbar auf einen weiteren Behälter über und hatte auch schon ein Garagentor beschädigt, als die Feuerwehr eintraf.

Durch den Rauch wurde auch die Fassade des Hauses in der Hackstraße in Miteidenschaft gezogen. Quelle: Sven Bartsch

Die Mügelner Einsatzkräfte bekamen den Brand dann schnell unter Kontrolle, mussten aber auch die Garage aufbrechen, um zu kontrollieren, ob sich das Feuer schon weiter ausgebreitet hatte. Eine schwarze Rauchsäule stieg an dem Gebäude in die Höhe und offensichtlich wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zum Schaden und zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.

Polizeikräfte war ebenfalls an dem nächtlichen Einsatz beteiligt. Wie Augenzeugen berichten, befindet sich im Obergeschoss des Hinterhauses eine Arztpraxis, die ebenfalls von den Einsatzkräften auf Schäden überprüft wurde. Bereits vor einer Woche gab es im Mügelner Zentrum einen Containerbrand, nur wenige hundert Meter vom Einsatzort entfernt.

Von lyn / sb