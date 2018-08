Oschatz

Am Montagabend brannte in Oschatz eine rund fünf Meter hohe und acht Meter lange Thuja-Hecke. Als Polizeibeamte eintrafen, war die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Flächen oder Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen setzte ein unbekannter Täter die Hecke mutwillig in Brand, was angesichts der derzeit allgemeinen Brandgefahr und Trockenheit als besonders böswillig angesehen werden muss.

Das Polizeirevier Oschatz hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche auf dem Verbindungsstück zwischen der Blomberger Straße und dem Striesaer Weg Auffälligkeiten beobachtet haben.

Mehr zum Thema

Brandserie in Oschatz-West: Polizei sucht Zeugen

Von LVZ