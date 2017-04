Collm. Am 1. Februar 1947 wurde die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Das Jubiläum des 70-jährigen Bestehens wollen die Kameraden mit dem Dorf, den Nachbarn und allen anderen Gästen allerdings erst an diesem Wochenende feiern.

Das hat zwei gute Gründe. Die Väter und Großväter der heutige ehrenamtlich Aktiven – von den Gründungsmitgliedern ist niemand mehr am Leben – trafen sich damals im Gasthof Collm. „Da wir derzeit keine größere Gastronomie mehr im Ort haben, wollten wir nicht im Februar draußen feiern“, erläutert Wehrleiter Heiko Lippert. Dazu kommt, dass die Feuerwehr traditionell das Maibaumstellen am 30. April, 15 Uhr übernimmt und die Kameraden diesen Termin fest eingeplant haben.

Zum Jubiläum wird Chronik vorgestellt

In diesem Jahr ziehe man dann eben weiter zum Gerätehaus, vor dem das Festzelt stehen werde und feiere dort noch das Jubiläum. „Für die Kinder bauen wir eine Hüpfburg und die Spritzwand auf“, erläutert Heiko Lippert. Den Gästen der Veranstaltung werde man die Chronik vorstellen. Selbstverständlich würden Kaffee und Kuchen angeboten. Ab 18 Uhr gibt es Musik vom DJ im Festzelt. Natürlich bestehe die Möglichkeit, sich die Technik der Wehr aus der Nähe zu betrachten. Kernstück ist das 2009 angeschaffte Löschfahrzeug mit seinem 750 Liter fassenden Wassertank. „Es kann sechs Mann Besatzung mitnehmen und ist für unsere Stärke und unsere Aufgaben beim Erstangriff genau das Richtige“, betont der Wehrleiter.

Den letzten Brandeinsatz hatten die Collmer Kameraden vor mehreren Jahren zu absolvieren. Wie bei anderen Wehren auch, stünden die technischen Hilfeleistungen im Vordergrund. Mit dem Beheben vom Sturmschäden und dem Einsatz beim Hochwasser in Calbitz im vergangenen Jahr und dem Beseitigen einer Ölspur in diesem Jahr belegen die letzten Einsätze diese Einschätzung.

Der Collmer Wehr gehören 25 Mitglieder an, davon 14 Aktive in der Einsatzabteilung.

Das Gründungsjubiläum der Wehr feiere man normalerweise aller zehn Jahre, so Heiko Lippert. So lange werde man bis zum nächsten Mal aber wohl nicht warten, schließlich sei das 75-jährige Bestehen in fünf Jahren doch ein besonderer Anlass.

Neben dem Maibaumstellen ist das Drachensteigen am 3. Oktober eine Veranstaltung, für die in Collm die Feuerwehr zuständig ist. Daneben unterstützt man den Heimatverein „Bergtreue“, um das Dorfleben zu aktivieren.

Von Axel Kaminski