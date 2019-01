Collm-Region

Der Jahreswechsel ist für die meisten Menschen die Zeit, sich von ihrem Weihnachtsbaum zu trennen. In einigen Orten hat man daraus schon vor Jahren eine Veranstaltung gemacht, bei der gemeinsam gesägt und noch ein bisschen gefeiert wird – seien es die überstandenen Feiertage oder der geglückte Wiedereinstieg in den Alltag.

Sägen im Gerätehaus

Den Auftakt zu diesen Baumsägereien richtet die Freiwillige Feuerwehr Dahlen am Sonnabend, 15 Uhr in ihrem Gerätehaus aus. Mit dieser Variante sind sie unabhängig vom Wetter. In getrennten Wettbewerben für Kinder und Erwachsene geht es darum, möglichst exakte Stücke vom Stamm abzutrennen. Dabei wird das zu erreichende Gewicht der Baumscheiben erst am Wettkampftag bekannt gegeben. „Die Kinder arbeiten an einem eigenem Stamm, mit anderem Werkzeug und bekommen eine andere Vorgabe“, erläutert Wehrleiter Kay Biedermann. Schließlich sollen sie auch Spaß beim Baumsägen haben und nicht ewig am dickeren Stamm für die Erwachsenen herumsägen und dabei die Lust verlieren. Der Baum für die Großen stammt aus Dahlen und musste wegen des Befalls mit Borkenkäfern ohnehin gefällt werden.

Lampionumzug nach der Siegerehrung

Neu ist in Dahlen in diesem Jahr, dass es neben Glühwein und anderen Getränken auch Kaffee und Kuchen gibt. Außerdem startet nach der Siegerehrung, gegen 18 Uhr, der Lampionumzug für die Kinder.

In Außig wird am Sonntag der Baum, der bisher den Platz neben dem Dorfgemeinschaftshaus geschmückt hat, nicht zu Kleinholz verarbeitet. Er kann noch ein paar Jahre Schmuckstück bleiben. Zersägt wird ein von Familie Becker gespendeter Baum. Den Sieger – oder wie im Vorjahr die Siegerin – erwartet ein origineller Preis. Hier steht die Aufgabe bereits fest: Die Baumscheibe soll dem Gewicht von 2019 Gramm so nahe wie möglich kommen. Probieren darf das jede und jeder, so oft sie oder er mag und so lange noch ein Stück vom Baum vorhanden ist. Jeder Versuch kostet einen Euro. Diese Veranstaltung ist etwas für Leute, die nicht ganz so lange schlafen. Das Außiger Baumsägen beginnt 10 Uhr. Neben Glühwein gibt es hier kühle Getränke. Gegessen werde aber wieder zuhause, heißt es von den Organisatoren.

Von Axel Kaminiski