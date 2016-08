Lampersdorf. Viel zu staunen gab es jetzt für die Mädchen und Jungen der Lampersdorfer Kindertagesstätte „Collmblick“. Bei einem Besuch in der freiwilligen Feuerwehr des Ortes durften sie die Technik der Retter gründlich in Augenschein nehmen und sogar ein bisschen ausprobieren. Mit Hilfe von Wehrleiter Frank Reichel konnten sich die Kleinen an der Spritze versuchen und anschließend im Fahrzeug Platz nehmen.

Zwischen der Betreuungseinrichtung und den Helfern im Ort gibt es schon länger eine Verbindung, zuletzt feierten die Schulanfänger ihr Abschlussfest auf dem Gelände der Feuerwehr. Und dabei sprachen die Kameraden den Kindern eine Einladung aus, die Brandschützer einmal ganz in Ruhe zu besuchen. „Die Kleinen sind sehr interessiert, die Mädchen mitunter sogar noch mehr als die Jungs“, sagte Kitaleiterin Carola Weber. Alles, was mit der Feuerwehr zu tun habe, werde von den Kindern genau registriert, und natürlich würden sich viele Geschichten um die Retter bei Bränden drehen. „Auf unseren Spaziergängen kommen wir auch oft hier vorbei und sehen das Feuerwehrauto. Da ist es schon sehr aufregend, wenn die Mädchen und Jungen einmal selbst darin Platz nehmen dürfen“, fügte sie hinzu.

„Wir fühlen uns verbunden, engagieren uns im Ort und wollen natürlich auch die Jüngsten begeistern“, begründete Wehrleiter Frank Reichel die Arbeit mit der Tagesstätte und lud ein, am 24. September in den Park nach Oschatz zukommen. Dann sei Torgau-Oschatzer Verbandsfeuerwehrtag und zugleich Weltkindertag. „Dafür wird ein großes Programm mit viel Aktionen für die Kleinen vorbereitet“, kündigte er an.



Von Jana Brechlin