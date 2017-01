Malkwitz. In einem Kraftakt mussten sich die Malkwitzer Feuerwehrleute im vergangenen Jahr auf die Umschaltung der Rettungsleitstelle Delitzsch zur Leitstelle Leipzig einstellen. Wehrleiter Lutz Frenzel erinnerte zur Jahreshauptversammlung daran, dass man dafür weder ausgerüstet noch ausreichend geschult war. Innerhalb von zwölf Tagen habe man deshalb die Ausbildung verstärken müssen und durch die Unterstützung der Gemeinde Wermsdorf auch entsprechende Funkgeräte erhalten. „Wir dachten, die Umstellung erfolgt erst, wenn die Digitaltechnik in unseren Fahrzeugen eingebaut ist“, so Frenzel. Das soll nun im März dieses Jahres folgen. Mit der Alarmierung über Leipzig könne man noch nicht zufrieden sein, die Abläufe seien längst nicht optimal, kritisierte er.

Da ist es ein Trost, dass wenigstens die Arbeit vor Ort gut läuft: So konnte Lutz Frenzel zur Jahresversammlung Marcus Hohmann offiziell in die Freiwillige Feuerwehr Malkwitz aufnehmen, wo er die 29 aktiven Frauen und Männer unterstützen wird. Insgesamt zählt die Wehr 68 Mitglieder, dazu gehören auch 13 Jugendliche und 26 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung.

Mit dem Einsatz seiner Aktiven ist Frenzel zufrieden: Sowohl bei den neun Einsätzen als auch bei den 30 Diensten, bei Wettbewerben und kulturellen Veranstaltungen habe man gut zusammengearbeitet. Insgesamt habe man 238 Stunden zur Weiterbildung bei Lehrgängen genutzt, unterstrich er. Vor allem die Jungen hätten so wichtige Kenntnisse erworben, dabei stehen die Frauen den Männern in der Feuerwehr in nichts nach: So haben neben Matthias Blumensaat und Tom Däberitz jetzt auch Diana Böttcher und Nancy Schneider ihren Feuerwehrführerschein in der Tasche und wurden außerdem zu Maschinisten ausgebildet. Jonas Pinkert ist Sprechfunker, und Julia Frenzel sowie Jonas Pinkert gehören zu den Atemschutzträgern.

Anerkennung ernteten auch ältere Feuerwehrleute: Seit 25 Jahren ist etwa Tilo Sachse aktiv in der Malkwitzer Wehr. Reiner Däberitz und Jürgen Neumann wurden für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt, Guntbert Kuhnitzsch erhielt die Auszeichnung für 60 Jahre treuen Dienst und Horst Thomas sogar für 70 Jahre.

Von Jana Brechlin