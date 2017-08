Feuerwehr löscht brennendes Auto bei Strehla – Fahrer spurlos verschwunden

Strehla. Rätsel gab den Feuerwehren und der Polizei ein Einsatz am Montagabend auf. Erst im Nachhinein konnte geklärt werden, ob der Einsatzort an einem Feldrand auf Riesaer oder Strehlaer Flur lag. Wie der Audi, der dort ausbrannte, dorthin kam und wer ihn fuhr, war auch am Dienstag noch nicht klar. Der Eigentümer wurde noch gesucht.

Das Fahrzeug hatte Mainzer Kennzeichen, die allerdings entwertet waren. Wie Hermann Braunger, Leiter des Polizeireviers Riesa, mitteilte, sei bisher keine Anzeige eines Diebstahls eines entsprechenden Fahrzeuges bekannt. Möglicherweise sei das Auto unbefugt benutzt worden und bei der Fahrt übers Feld in Brand geraten.

Wegen dieses Brandes auf dem Reußener Berg, in der Nähe des Strehlaer Ortsteiles Unterreußen alarmierte die Rettungsleitstelle Dresden am Montag, gegen 20.30 Uhr die Riesaer Berufsfeuerwehr, die Stadtteilfeuerwehren Gröba und Riesa-Stadt sowie die Strehlaer Wehr – insgesamt rund 30 Einsatzkräfte. Das auf den Tanklöschfahrzeugen mitgeführte Wasser reichte aus, um den Audi zu löschen – und den in Brand geratenen Misthaufen daneben.



Von Axel Kaminski