Dahlen

Es hatte mit einem Topf auf dem Herd begonnen, daraus entwickelte sich am Donnerstagmorgen ein Küchenbrand in der Dahlener Kirchstraße, den Abzugshaube und Mikrowelle weiter anheizten. Um 7.51 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und erreichte einen völlig verqualmten Einsatzort.

„Uns wurde gesagt, dass sich eine Person in der Wohnung befindet. Die Eingangstür war verschlossen, von drinnen kam keine Reaktion, so dass wir uns Zugang zu den Räumen verschaffen mussten und die Person dann in der Küche gefunden haben“, beschrieb Einsatzleiter Matthias Arndt von der Freiwilligen Feuerwehr Dahlen. Diese sei nicht ansprechbar gewesen und habe schnell geborgen werden müssen. Neben der Polizei war bereits der Rettungsdienst am Einsatzort eingetroffen, der sofort die medizinische Betreuung übernahm.

Da es zwar viel Rauchentwicklung aber kein offenes Feuer mehr gegeben habe, seien keine Löscharbeiten nötig geworden. Die Wohnung wurde gelüftet und der Rauch abgesaugt. „Wir bleiben so lange hier, bis die Räume wieder gefahrlos betreten werden können, und dann übergeben wir die Wohnung“, kündigte Matthias Arndt an. Neben den Kameraden aus Dahlen waren auch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Schmannewitz am Einsatz beteiligt, die ebenfalls alarmierte Oschatzer Wehr habe zuvor wieder abrücken können, so der Einsatzleiter. Unter den Ehrenamtlichen war auch Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe, der seinen Arbeitstag gestern anstatt im Rathaus in der Feuerwehruniform als Helfer begann. Er zeigte sich erleichtert über den zügigen Einsatz: „Es hat alles reibungslos geklappt“, sagte er.

Von Jana Brechlin