Oetzsch

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schweta mussten sich am Montagabend als Kammerjäger verdingen. Gegen 20.15 Uhr trafen sie in einem Privatgrundstück in Oetzsch ein, wo ein Wespennest den Bewohnern Sorgen bereitete. Denn die Insekten wollten ihr Heim im direkten Umfeld eines Spielhauses für Kinder errichten.

Abgeschlossen war der Bau der tierischen Unterkunft allerdings noch nicht. „Wir haben das Nest abgestochen, in einer Kiste abtransportiert und die Wespen an anderer Stelle herausgelassen“, erklärt Wehrleiter Jörg Tandel. Den Tieren ginge es gut, sie würden nun anderenorts beginnen, sich ein neues Nest einzurichten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von Christian Neffe