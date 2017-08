Feuerwehren aus Cavertitz und Olganitz pflegen Partnerschaft mit Wiederitzscher Helfern

Seit zehn Jahren richtigen die Helfer in Olganitz und Cavertitz ein Übungswochenende aus, an dem auch die Feuerwehrleute aus Wiederitzsch teilnehmen. Dabei lernen beide Seiten: Die Wiederitzscher finden in der Dahlener Heide viel Platz zum Üben vor und die Gastgeber erhalten dabei wertvolle Tipps.