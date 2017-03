Dahlen. Schreck in der späten Abendstunde – die Feuerwehren von Dahlen und von Oschatz mussten Montagabend zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr zu einem Löscheinsatz in den Dahlener Alfred-Weidner-Weg ausrücken. Die Straße befindet sich parallel zur Bahnhofstraße hinter der HEM-Tankstelle. Grund für den Einsatz war ein Feuer, welches in einer Küche in einem Neubaublock ausgebrochen war. Bei den Feuer war eine starke Rauchentwicklung zu verzeichnen gewesen. Vier Personen mussten im Zuge des Einsatzes mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. „Eine fünfte Person, die aufgrund einer Gehbehinderung nicht das Gebäude während des Einsatzes verlassen konnte, wurde zur Beobachtung auch in die Klinik gebracht. Das Feuer, welches in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen war, konnte durch die Kameraden der Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings musste zu später Stunde noch entschieden werden, ob die Bewohner wieder in ihre unversehrten Wohnungen zurückkehren können. Die Brandwohnung wurde polizeilich versiegelt.

Von Hagen Rösner