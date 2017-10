Feuerwehren rücken auf Milchhof Kötitz nach Calbitz aus

Calbitz. Brand in einer Biogasanlage mit vermissten Personen, ausgebüxte Kühe und dazu noch ein Verkehrsunfall: Diese Situation mussten Feuerwehren der Gemeinde Wermsdorf bei einer nicht angekündigten Übung am Donnerstagabend auf dem Milchhof Kötitz im Ortsteil Calbitz meistern. Um 17.08 Uhr wurde auf Geheiß von Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel Alarm ausgelöst.

Zur Bildergalerie

„Mit den Ausrückezeiten war ich zufrieden. Die erste Wehr war nach acht Minuten am Brandort und die anderen Feuerwehren sind im Minutentakt angerückt“, zieht er Bilanz. Letztlich waren 38 Kameraden aus Luppa, Wermsdorf, Malkwitz, Lampersdorf und Collm vor Ort.

Für sie galt es, eine Wasserversorgung aufzubauen, um den vermeintlichen Brand in der Biogasanlage zu löschen und in Betriebsgebäuden nach vermissten Personen zu suchen. Roel van den Hengel, Geschäftsführer des Milchhofes, beobachtete das Vorgehen der Feuerwehren genau – auch weil seine Kinder die Vermissten spielten. „Mit dem ersten Fahrzeug war zunächst nur ein Atemschutzträger dabei“, blickte Lutz Frenzel zurück, „um Vermisste in Gebäuden zu suchen, brauchen wir aber vier Atemschutzträger: Zwei, die reingehen und zwei draußen.“

Ernstfall unter realistischen Bedingungen

Es sei wichtig gewesen, diesen Ernstfall in der Woche zu proben, um zu wissen, wie viele Kräfte wirklich da sind. „Die Kameraden haben gute Arbeit geleistet und wir sind froh, dass der Milchhof uns die Gelegenheit gegeben hat, auf dem Betriebsgelände verschiedene Übungen durchzuführen“, so Frenzel.

Von Jana Brechlin