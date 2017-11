Feuerwehrleute aus Torgau-Oschatz im DresdenerLandtag

Dresden/Torgau-Oschatz. Der Kreisjugendwart von Torgau-Oschatz Werner Lippmann und die Delegierten Laura Appelt, Hartmut Appelt und Sophie Appelt waren am Sonntag zur elften Landesdelegiertenkonferenz der Jugendfeuerwehr Sachsen im Sächsischen Landtag Dresden. Hauptschwerpunkt war die Entlastung der alten Leitung der Jugendfeuerwehr Sachsen und die Wahl der neuen Leitung. Der bisherige Landesjugendfeuerwehrwart Andreas Huhn kann sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht fortführen. Seine Aufgaben übernimmt nun der neu gewählte Landesjugendfeuerwehrwart Peter Hartmann. „Wir wünschen Kamerad Hartmann ein glückliches Händchen für seine zukünftige Arbeit, sowie Kamerad Huhn alles Gute und viel Erfolg bei weiteren Projekten und danken für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt die stellvertretende Kreisjugendwartin Sophie Appelt.

Abschied des ehemaligen Landesjugendfeuerwehrwartes

Als Gast waren auch Frank Reichel, stellvertretender Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau – Oschatz, mit seiner 15-jährigen Tochter Lisa aus Lampersdorf vor Ort. Die Schülerin nutzte die Gelegenheit, mit Andreas Huhn ein paar Fotos zu machen. Ein paar Tränen kullerten, als sich der ehemalige Landesjugendfeuerwehrwart von seinem Posten verabschiedete. „Lisa mag ihn sehr und hatte auch ein kleines Geschenk für ihren Helden dabei“, sagt Frank Reichel. Nun ruhen die Erwartungen auf Peter Hartmann.

In Torgau 2018 Landespokallauf der Jugendfeuerwehr Sachsen

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der elften Landesdelegiertenkonferenz war die Bekanntgabe, dass die Stadt Torgau zum Austragungsort des Landespokallaufes der Jugendfeuerwehr Sachsen in der Disziplin Gruppenstafette vom 22. bis 24. Juni 2018 ernannt wurde. Rund 750 Teilnehmer werden dann im Hartenfelsstadion um den Titel kämpfen. Jetzt stehen die Vorbereitungen hierfür an. „Somit fiel für uns schon der Startschuss zur Planung für das Jahr 2018“, so Sophie Appelt.

Von Kristin Engel