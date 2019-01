Wermsdorf

Die Vorbereitungen für geplante Sonderschau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg haben begonnen. Ab April soll in den Räumen der Beletage – dort, wo bereits 2013 die Sonderschau zum 250. Friedensjubiläum stattfand – die neue Ausstellungen zu sehen sein. Im Mittelpunkt steht dabei die Hochzeit des Kurprinzen Friedrich August und der Kaisertochter Maria Josepha, die vor 300 Jahren mit einem wochenlangen, pompösen Fest gefeiert wurde. Außerdem geht es um das Leben des sächsischen Glamourpaares, das sich zeitweise auch in Hubertusburg abspielte. August der Starke ließ das Schloss extra für seinen Sohn umbauen und kräftig erweitern.

Finanzierung ist geklärt

Als die Staatlichen Kunstsammlungen im November die Pläne zur neuen Sonderschau verkündeten, musste Dirk Syndram, Direktor des Grünen Gewölbes, noch einräumen, dass noch unklar sei, wie die Schau finanziert werden soll. Das ist mittlerweile geklärt: „Die Finanzierung der Ausstellung ist jetzt durch das Staatsministerium der Finanzen gesichert“, teilt Pressesprecher Stephan Adam mit.

Baumaßnahmen bis April

Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) werde die ehemaligen Ausstellungsräume im ersten Obergeschoss wieder in Betrieb nehmen und weitere Räumlichkeiten im Erdgeschoss, die zu museumspädagogischen Zwecken genutzt werden sollen, herrichten. Bis April 2019 werden die Baumaßnahmen abgeschlossen und die Ausstellung eingerichtet sein, kündigt Stephan Adam an. Kuratiert wird die Sonderausstellung von Stefano Rinaldi, Wissenschaftler in der Rüstkammer der SKD. Unterstützt wird er durch Claudia Brink aus dem Grünen Gewölbe, die die 2013 erste Schau in Wermsdorf kuratierte, und den Direktor beider Museen Dirk Syndram.

Drei große Open Air-Konzerte

In den vergangenen Jahren hat der Freundeskreis Schloss Hubertusburg die Ausstellungsfläche bespielt und Führungen angeboten. Dem Verein wurden als Interimslösung die Räume der einstigen Apotheke auf dem Schlossgelände gegenüber der Pferdeschwemme angeboten, hatte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) im Gemeinderat informiert. Die Gemeinde ihrerseits habe auch Pläne für dieses Jahr. So finden unter anderem drei große Open Air-Konzerte – Kastelruther Spatzen, Creedance Clearwater Revival und Matthias Reim – auf dem Schlossgelände statt. „Für alle drei Termine läuft der Kartenvorverkauf schon sehr gut“, so Müller. Besucher könnten sich dieses Jahr auf große kulturelle Vielfalt in Wermsdorf freuen.

Von Jana Brechlin