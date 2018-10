Schlagwitz

„Wir wurden diesmal mit dem herrlichen Herbstwetter dafür entschädigt, dass im vergangenen Jahr durch den orkanartigen Wind, der zu unserem Fischerfest blies, viele Besucher ausblieben sowie unser Zelt und anderes mehr zerstört wurden. Ich denke, so um die 500 Besucher konnten wir diesmal dafür nahe unseres Teiches in Schlagwitz begrüßen“, freut sich Vereinsvorsitzender Christian Hoßbach vom Anglerverein Krebsbach Mügeln am Abend nach dem 15. Fischerfest.

Viele Händleranfragen

Klein, fein und vor allem traditionell ausgerichtet, das würden die Gäste aus Mügeln und der angrenzenden Region mögen. Schon zig Wochen vor dem Fest habe es jede Menge Anfragen von Händlern aller Art gegeben, die ihre Waren zum Verkauf anbieten wollten. Denen habe der Verein konsequent abgesagt. „Wir veranstalten doch ein Fischerfest und keinen Markt“, erklärte der Vereinsvorstand. Viele der Besucher, so Hoßbach, seien Stammgäste. Sie würden vor allem wegen der Fischspezialitäten und der Gemütlichkeit vorbeischauen.

Um die Mittagszeit wurden von den Hobby-Anglern um die 200 Leute gezählt, die im nagelneuen Festzelt oder im Freien an den Biertischgarnituren einen Platz gefunden hatten. Zuvor hatten sich die meisten an den Verkaufsständen mit frisch geräuchertem Fisch, gebackenen Forellen oder Karpfen sowie der zum Geheimtipp gewordenen Fischsuppe à la Krebsbachangler eingedeckt. „Das Wetter ist schön, da habe ich mich zu Fuß aufgemacht. Hier gibt es nicht nur wohlschmeckenden Fisch, sondern man trifft auch viele Bekannte und kann mit ihnen plauschen“, meinte Seniorin Gudrun Meyer aus Mügeln. „Hier ist es immer so schön!“

Schnupperangeln für Kinder

Damit bei jungen Gästen keine Langeweile aufkam, betreute Jugendwart Rico Kaubisch das Schnupperangeln für Kinder und Jugendliche gemeinsam mit einigen der derzeit 15 Mitglieder der Jugendgruppe. Unter ihnen sind auch einige, die über derartige Aktionen zum Verein gekommen waren. Apropos Mitglieder. Über Zuspruch brauchen die Krebsbachangler nicht klagen. In den letzten Monaten wuchs ihre Mitgliederzahl auf 65, darunter auch drei aktive Frauen.

Das Rezept, wie das gelingt? Christian Hoßbach muss nicht lange überlegen: Auf der einen Seite sei da das Hobby, das verbindet. Auf der anderen Seite lege man im Verein viel Wert auf Gemeinschaft. Und diese können die Fischerfestbesucher auch erleben.

Hobby-Angler als Gemeinschaft

So agiert Vereinsvize Gunnar Naumann an den Räucheröfen während Sylvio Geyer an der riesigen Pfanne Fische brät. Für die Fischsuppe war wieder Jörg Sonntag zuständig. In einem der Verkaufsstände mit Leckereien rund um Karpfen, Forelle und Co. steht Ute Thomas hinter dem Tresen, während ihr Mann Wilfried beim Karpfenschätzen im Einsatz ist. Und so ließen sich noch viele andere Beispiele aufzählen, wie die Hobby-Angler bei ihrem Fischerfest Hand in Hand agieren, damit es für die Gäste wieder ein Erlebnis wird.

Und weil es diesmal immerhin das 15. Fest war, trat am Nachmittag im Festzelt noch ein Alleinunterhalter auf. Erst gegen 20 Uhr traten die letzten Besucher den Heimweg an, weil es ihnen wieder so gut gefiel.

Von Bärbel Schumann