Mügeln/Oschatz/Naundorf. Mügeln mischt dieses Jahr nicht beim Städtewettstreit „Ab in die Mitte“ mit. Der Grund liegt auf der Hand: Die Herausforderungen nach dem Bau der Ortsumgehung und der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt sind zu groß. Brummis missachten das Fahrverbot im Zentrum, donnern die Hauptstraße lang, fahren die neuen Fußwege kaputt. Das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ sei weniger bürokratisch, verspreche größere Effekte, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke. Er nimmt den Namen wörtlich und will, mit Steuermitteln subventioniert, eine riesige Lkw-Brücke über die Bischofstadt bauen. Dann ist endlich Ruhe im Zentrum und die florierende Zukunft nur eine Frage der Zeit!

Viel Zeit verstrichen ist dagegen seit den Versprechungen der Straßenbau- und Planungsbehörden, der Verkehr auf der neuen B 169 werde bald zwischen Seerhausen und Salbitz rollen. Die Realität sieht anders aus. Seit über 20 Jahren warten die Salbitzer auf den Ausbau. Um dem Silberhochzeitsjubiläum zuvor zu kommen, klotzen die Bürgermeister aus Naundorf, Oschatz, Stauchitz und Riesa jetzt zusammen ran: Ihre Projektidee für „Ab in die Mitte“ 2016 hat als Vorbild den ICE „Oschatz“, der als Modell im Südbahnhof steht. Anstelle einer Straße werden im dritten Bauabschnitt der B 169 Gleisbett und Schienen gebaut. Ganz im Sinne des Bundesverkehrsministeriums verlagert das den Verkehr von der Straße auf die Schiene. Wenn der ICE „Oschatz“ von Riesa nach Döbeln saust, dann sind das die „Gleise in die Zukunft“.



Von Christian Kunze