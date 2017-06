„Gesund und fit in die Ferien“ heißt das Projekt, das die 98 Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 der Grundschule „Tintenklecks“ in Mügeln absolvierten. Sportliche Betätigung an insgesamt 20 Stationen und Geschicklichkeit stand beim Fitnesstest genauso im Vordergrund wie Spiel und Spaß.