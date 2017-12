Flammen auf dem Elektroherd in einer Dahlener Wohnung

Dahlen. Riesenschreck für eine junge Familie in der Dahlener Bahnhofstraße kurz vor dem Weihnachtsfest. Am Sonnabend gegen 10.30 Uhr züngelten in ihrer Küche Flammen auf dem Elektroherd. Die Freiwilligen Feuerwehren von Dahlen und Oschatz wurden alarmiert und rückten in die Bahnhofstraße aus. Als 13 Dahlener Kameraden mit zwei Fahrzeugen anrückten, war der Strom bereits abgeschaltet. „Verletzt wurde niemand“, sagte der Dahlener Wehrleiter Kay Biedermann nach dem Einsatz. Die Kameraden drehten vorsichtshalber noch die restlichen Sicherungen raus, um die Gefahr zu bannen. Biedermann: „Wir mussten nicht löschen.“ Die Oschatzer Feuerwehrleute waren ebenfalls alarmiert worden, konnten aber bereits vor dem Erreichen des Einsatzorte wieder umkehren. Gegen 11 Uhr war der Einsatz beendet. Ein Elektriker eröffnete anschließend die Stromanlage in der Wohnung.

Von Frank Hörügel