Lampertswalde

Zum dritten Mal hatte der Verein Schätze und Plätze Lampertswalde zu einem Flohmarkt in den Park des Ortes eingeladen. „Bei unserem Vorsitzenden haben sich nach seinen Aussagen 40 Händler angemeldet. Aber nur fünf sind heute gekommen“, sagte der Vize-Vereinschef Chris Bahnemann. Doch die Fünf konnten sich über Interesse nicht beklagen, denn das herrliche Herbstwetter lockte am Sonntag viele Besucher in den Park und in das Café.

Nachgebaute Stichwaffen

Von Weihnachtsbaum, Nussknacker, Porzellan und Glas bis hin zu ungewöhnlichen Stücken wie Nachbauten von Stichwaffen reichte dabei das Angebot. „Ich habe früher sogar für die Leipziger Bühnen fechtbare Stichwaffen nachgebaut“, erklärt Gerd Liederwald den Neugierigen an seinem Stand, deren Blicke auf die metallenen Nachbauten fallen. Schon zu DDR-Zeiten habe er Hieb- und Stichwaffen gesammelt und solche auch nachgebaut, berichtet der Lampertswalde Senior. Manches Stück seiner ehemaligen Sammlung sei sogar 300 Jahre alt gewesen. Doch zur Wende habe er die Sammlung schweren Herzens verkaufen müssen. Die Familie brauchte das Geld.

Pilze aus Holz

Doch die Liebe zu den Dingen blieb immer noch. Und so wurde das Nachbauen, wenn auch für kurze Zeit, wieder Hobby. „Ich hatte Kontakt zu den Leipziger Bühnen und habe sogar für deren Aufführungen fechtbare Waffen nachgebaut“, so Liederwald. Seine andere Liebe, die zu den Pilzen, hat er für die Flohmärkte in Holz umgesetzt: Von ihm geschnitzte Pilze für die Herbstdekorationen waren diesmal an seinem Flohmarktstand besonders begehrt.

Von Bärbel Schumann