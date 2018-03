Flüssige Ostern in Oschatz

Glossen/Oschatz/Collm.. Ostern – Anlass, der Kreuzigung, Grablegung und Wiederauferstehung eines Zimmermanns zu gedenken. Oder Eier zu färben, Körbchen zu verstecken und Schokohasen die Ohren abzubeißen.

Wer mit beiden Auslegungen nichts anfangen kann, hält sich an den heidnischen Brauch des Osterwasserschöpfens. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, sollte sich Ostersonntag zeitig auf die Socken machen – so früh, dass er 6 Uhr morgens am Gemeindeamt in Glossen ist. Dort treffen sich Mitglieder und Freunde des Heimatvereins und laufen zum nächsten Bachlauf. Das Wasser, das dort vor Sonnenaufgang geholt wird, hat reinigende, heilende, kurzum: besondere Wirkung. Bis es geschöpft ist, darf keiner ein Wort sagen – sonst verpufft die Magie!

Parallele zu Whisky

Langschläfer und solche, die nicht nur ein Mal im Jahr Flüssigkeiten mit besonderer Wirkung bevorzugen, treffen sich in Oschatz zum Verkosten hochprozentiger Spirituosen. Rum- und Whiskytastings sind in aller Munde – und aller Nase. Parallelen zu Osterwasser sind neben der besonderern Wirkung vor allem die fehlenden Worte. Der Genießer spricht nicht über seine Eindrücke beim Nippen und Schnüffeln, nein, er hält sie schriftlich fest. Die sogenannten Tasting Notes, Notizen nach dem Kosten, sind wiederum so bunt wie manches Osternest.

Belebende Luft

Belebend kann neben Wasser und Whisky auch frische Luft sein. Die lässt man sich am besten auf dem Oschatzer Kirchturm oder dem Collmer Albertturm um die Nase wehen. Beide Ausflugshöhepunkte öffnen Ostern für Besucher. Aber Vorsicht: Der Aufstieg sollte möglichst vor einem Rum- oder Whisky-Tasting erfolgen. Ein Aufstieg nach dem Tasting endet vielleicht schneller wieder auf dem Boden der Tatsachen, als man „Auferstehung“ sagen kann. Und plötzlich daran zu glauben, hilft im freien Fall wenig.

Von Christian Kunze