Wermsdorf

Mit seiner 10. Regionaltagung in Wermsdorf hatte der Forstbezirk Leipzig ganz offensichtlich einen Nerv getroffen: Über 120 Waldbesitzer, Vertreter von Firmen und Bewirtschafter interessierten sich für Vorträge und Exkursionen zum Thema „Waldschutz und Schadprävention“. Kein Wunder, denn nahezu jeder war von den Stürmen „Herwarth“ und „Friederike“ betroffen und muss nun weitere Ausfällen durch Borkenkäfer fürchten. „2018 war ein Katastrophenjahr“, brachte es Forstdirektor Andreas Padberg auf den Punkt. Riesigen Ausfällen durch Sturmschäden folgte ein heißer und trockener Sommer, der die Schädlingspopulation befeuerte.

Freistaat unterstützt Waldbesitzer

„Das ist eine Bürde, die den Holzmarkt in weiten Teilen zum Zusammenbrechen gebracht hat“, wies Andreas W. Bitter, Vorsitzender des Sächsischen Waldbesitzerverbandes, auf ein weiteres Problem hin: Eigentümer müssen das Holz zügig aus dem Wald holen, können es aber nicht mehr gut vermarkten. Angesichts dieser Situation habe der Freistaat vergleichsweise schnell ein Förderprogramm für Waldbesitzer verabschiedet. Dabei können zum Beispiel für die Aufarbeitung des Schadholzes, Entrindung oder die Behandlung von Poltern Zuschüsse gewährt werden. Beraten dazu können die zuständigen Revierförster, bei denen die jeweiligen Maßnahmen auch angezeigt werden müssen.

Bäume genau beobachten

Der Katastrophe nach dem Sturm 2018 droht die nächste dramatische Entwicklung durch das Ausschwärmen stark vermehrter Borkenkäfer-Populationen. „Das ist eine Käferdichte wie wir sie in den vergangenen 50 Jahren noch nie hatten“, veranschaulichte Lutz-Florian Otto vom Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft. Schon heute sei damit zu rechnen, dass die überwinterten Käfer ausfliegen. Die Tiere aus der Gruppe der Borkenkäufer zerstören die Rindenschicht, die den Baum mit Nährstoffen versorgt, was vor allem Fichte, Kiefer und Lärche absterben lässt. Experten gehen davon aus, dass die Tiere bereits diese Woche aktiv sind. Waldbesitzern rät Otto deshalb, ihre Bestände genau zu beobachten: Sind Bohrlöcher zu sehen und liegt Bohrmehl am Boden, weist dass auf einen Befall hin. Die betroffenen Bäume sind dann zu fällen, um den Bestand noch zu schützen. Doch damit ist es nicht getan. „Der Baum muss schnellstens entrindet werden. Die Rinde kommt am besten in einen Plastiksack und der bleibt in der Sonne stehen, dann sterben die Käfer ab“, so Lutz-Florian Otto.

Pflanzenschutzmittel ist eine Option

Auch über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wurde in Wermsdorf diskutiert. So könnten Polter behandelt werden, damit Borkenkäfer nicht mehr ausfliegen können. Behandelte Holzplätze würden dann entsprechend markiert, für Spaziergänger gehe davon keine Gefahr aus, so Forstdirektor Andreas Padberg. „Das wäre unsere letzte Wahl“, sagt er über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Interessant sei für die Teilnehmer der Exkursion dagegen eine technische Innovation gewesen: Präsentiert wurde eine Holzerntemaschine, die mit einem Entrindungsaggregat ausgestattet ist und so die Bäume nicht nur zerlegt und entastet, sondern gleichzeitig von der Rinde – Brutstätte neuer Käfer – befreit.

Von Jana Brechlin