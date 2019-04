Wermsdorf/Calbitz

Der Förderverein Wermsdorfer Schulen hat im zehnten Jahr seines Bestehens reichlich 6000 Euro aufgebracht, um die Grundschulen in Wermsdorf und Calbitz und die Oberschule in Wermsdorf zu unterstützen. Gefördert wurden so unterschiedliche Dinge wie Projektwochen, Ausflüge, Lernmaterial oder Veranstaltungen sowie Prämien und Auszeichnungen bei schulischen Wettbewerben. Im vergangenen Jahr zählten dazu neben den obligatorischen 750 Euro pro Einrichtung und drei Euro pro Schulkind auch einmalig fünf Euro pro Kind zusätzlich. Anlass dafür war das zehnjährige Bestehen des Vereins, konkretisierte die Vorsitzende des Vereins, Claudia Simon-Lehmann.

Knapp 100 Mitglieder

Bei der turnusmäßig notwendigen Vorstandswahl wurde der bisherige Vorstand ausnahmslos bestätigt. Wie in den zurückliegenden zwei Jahren auch fungieren neben Claudia Simon-Lehmann an der Spitze Annett Kretschmer als deren erste Stellvertreterin und Grit Böhm als zweite Stellvertreterin. Als Beisitzer wurden Sina Neumann, Jana Scharfe und Heike Seidel bestätigt. Auch die übrigen unverzichtbaren Ämter des Kassierers und dessen Kassenprüfer liegen in Frauenhand: Karina Arndt führt die Finanzen des Vereins, Arite Theile und Jenny Naumann prüfen sie auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Der Projektzirkus der Grundschulen Wermsdorf und Calbitz wirde vom Verein unterstützt. Quelle: Christian Kunze

Stabilität zeigt der Verein darüber hinaus bei den Mitgliederzahlen. Fünf neu gewonnene Mitglieder stehen Mitgliedern gegenüber, die den Verein verlassen haben. Die alte und neue Mitgliederzahl liegt demnach bei 98 Männern und Frauen. Diese helfen nicht nur durch ihre Beiträge, sondern auch mit Tatkraft, Ideen und Spenden. Im Jahr 2018 konnten traditionelle Veranstaltungen fortgesetzt werden, mit denen sich der Verein einen Namen gemacht hat. „Der Wermsdorfer Schlossadvent lag dieses Jahr erstmals komplett in unserer Regie“, so Claudia Simon-Lehmann. Hilfe gab es allerdings vom Bauhof, der Gemeindeverwaltung, der Jugendfeuerwehr Wermsdorf und Nicht-Mitgliedern. Präsenz zeigten die Schulförderer im Gegenzug bei Tagen der offenen Tür der Feuerwehr Wermsdorf und der Oberschule Wermsdorf und beim Sportfest für die umliegenden Grundschulen.

Investition in Sportplatz

Der Verein hilft damit nicht allein, das Schulleben zu bereichern, sondern trägt auch dazu bei, die Schülerzahlen zu sichern. Mit Freude verkündete Bürgermeister Matthias Müller ( CDU), dass sich für das kommende Schuljahr 33 neue Fünftklässler an der Oberschule Wermsdorf angemeldet haben. Damit ist die im Schulnetzplan verankerte Zweizügigkeit der Einrichtung weiterhin gewährleistet. In Bezug auf die zu erwartenden Zahlen für neue Erstklässler an der Grundschule Calbitz sprach das Gemeindeoberhaupt von einer möglichen „Durststrecke“, die es zu überwinden gelte. Neben dem Bau der neuen Grundschule in Wermsdorf, der trotz etlicher Nachträge immer noch im Kostenrahmen sei, kündigte er weitere, dank Förderung mögliche Investitionen in den Sportplatz an.

Der Schlossadvent mit Ständen diverser Akteure ist die größte Veranstaltung des Vereins. Quelle: Christian Kunze

Einen winzigen Wermutstropfen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit hatte der Verein im vergangenen Jahr allerdings zu verschmerzen. Aufgrund der Verwirrungen und Unsicherheiten bezüglich der korrekten Einhaltung der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) war die Internetseite des Vereins für einige Wochen offline. Von Ende Mai bis Oktober des vergangenen Jahres konnten sich deshalb Interessierte nicht auf dieser Plattform über die Aktivitäten informieren.

