Wermsdorf

Für sein 14. Forstpolitischen Forum hat der Freistaat dieses Mal Wermsdorf ausgewählt. Damit findet zum Ende des Aktionsjahres „Waldgebiet des Jahres“, mit dem 2018 der Wermsdorfer Wald ausgezeichnet wurde, noch einmal eine Tagung im Ort statt. „Wir freuen uns natürlich, wenn auch solche Veranstaltungen hierher verlegt werden und damit die Aufmerksamkeit verstärkt auf den Wermsdorfer Wald gerichtet wird“, sagte Forstbezirksleiter Andreas Padberg, der selbst am Montag die Gelegenheit haben wird, das prämierte Waldgebiet bei einem Vortrag vorzustellen.

Thema des forstpolitischen Forums sind die Witterungsextreme 2018. So soll über die Folgen der Trockenjahre informiert und beraten werden. Staatsminister Thomas Schmidt spricht als erster Redner darüber, worauf sich die Forstwirtschaft in Sachsen künftig einstellen muss. Außerdem geht es um den Schutz vor und die Bekämpfung von Waldbränden, um die Anpassung der Wälder an den Klimawandel oder um den Waldumbau mit Blick auf mögliche weitere Dürrejahre. Damit werde aktuell auf die Situation in den Wäldern eingegangen, sagte Padberg, denn nahezu jeder Waldbesitzer sei mit den Folgen der zurückliegenden monatelangen Trockenheit konfrontiert: „Die Fragen, die gerade wirklich drängen und uns auch künftig beschäftigen, werden hier aufgegriffen.“

Die Tagung findet im Schloss Hubertusburg in Wermsdorf statt und beginnt um 10 Uhr. Zielgruppe sind neben Verwaltungen und forstlichen Unternehmen auch private und körperschaftliche Waldbesitzer und Vertreter von Einrichtungen aus den Bereichen Tourismus, Waldpädagogik, Umweltbildung oder Jagd. Die Veranstaltung geht bis zum Nachmittag, eine Versorgung wird vor Ort organisiert. Kurzentschlossene Interessenten können sich einschließlich noch dafür anmelden.

Anmeldungen sind möglich bei Referatsleiter Winfried Werner, Tel. 0351 56423608 oder E-Mail Winfried.Werner@smul.sachsen.de

Von Jana Brechlin