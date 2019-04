Oschatz

„Ich erzähle gerne Geschichten mit meinen Bildern“, erzählte Fotokünstlerin Gret-Susann Pannasch bei der Eröffnung ihrer Fotoausstellung in der Galerie der Agentur für Arbeit in Oschatz. Ihre Bilder, das sind aufwendige Fotomontagen, die sie mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms am Computer erstellt.

Ein Bild zeigt zum Beispiel eine junge Geisha, die über einem wolkenverhangenen See schwebt. Ein Kirschbaum blüht, alles erscheint in hellem Glanz. Das darauffolgende Bild zeigt einen Schwertkämpfer, der nur noch das Gewand der Geisha in den Armen hält. Das Licht ist gedämpft, der Kirschbaum verblüht, seine Liebste ist fort. Nachdem sie ihre Modelle fotografiert hat, braucht die 1970 in Markleeberg geborene Künstlerin noch einmal fünf bis acht Stunden, um das Bild zu bearbeiten.

Kreative Künstlerin aus der Region

Am Mittwoch wurde sie von Vizeagenturchef Thomas Stamm und Jens Redmann vom Torgauer Kunst- und Kulturverein herzlich in der Galerie der Agentur für Arbeit begrüßt. Es ist bereits die 24. Ausstellung, die in diesen Räumlichkeiten präsentiert wird. „Es gab in den vergangenen Jahren ein wachsendes Interesse an Fotografie. Mit Frau Pannasch haben wir eine kreative Künstlerin aus der Region gewinnen können“, sagte Redmann zur Eröffnung.

Pannasch ist vielseitig talentiert, nach einer Ballettausbildung in Kindertagen entdeckte sie ihr musikalisches Talent und trat als Chormitglied im Gewandhaus auf. Nach der Wende zog sie für einige Jahre nach Stuttgart, kehrte aber später in die Heimat zurück. Nach ihrer Rückkehr wurde sie als Modell für Modeschauen und Fotoshootings entdeckt, sie begann die Ausbildung an einer Modellschule.

Pannasch wollte nicht nur hinter der Kamera stehen

Doch die Markleebergerin beschränkte sich nicht darauf, nur vor der Kamera zu stehen. „Ein befreundeter Fotograf zeigte mir erstmals Bildbearbeitungsprogramme. Danach wusste ich, das muss ich lernen“, erzählt die Künstlerin. In Eigenregie brachte sie sich bei, die aufwendigen Fotomontagen zu erstellen.

Gerne beschäftigt sie sich mit fantastischen Welten, fotografierte zum Beispiel Cosplayer, also Menschen, die sich als Manga- oder Comicfigur verkleiden. „Ich bin mit fantastischen Geschichten aufgewachsen und möchte mir das auch im Erwachsenenalter erhalten“, so Pannasch. Ihre Bilder werden bis zum 21. Oktober zu sehen sein.

Von Pia Siemer