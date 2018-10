Oschatz

Glaubt man den Worten von Holger Reinboth, Regionalmanager des Ostelbienvereins, wissen viel zu wenige um die Existenz eines beachtenswerten Industriedenkmals in der äußersten Ecke Nordsachsens. Denn in Großtreben, nah der Grenze zu Sachsen-Anhalt, steht der weltweit älteste Ringbrandofen. Seinerzeit – 1865 – stellt er eine echte Revolution dar: Anstatt die Ziegel wie bisher in periodisch beheizten Öfen zu brennen, konnten sie im kreisförmig angelegten Brennkanal nun durchgängig hergestellt werden.

Die Geschichte des Großtrebener Ringbrandofens, insbesondere die vergangenen 60 Jahre, kann seit Mittwoch in der Agentur für Arbeit in Oschatz begutachtet werden. Zu verdanken ist das Georg Milling vom Torgauer Kunst- und Kulturverein „Johann Kentmann“. Der Diplom-Ingenieur und passionierte Fotograf hat seine beiden Begabungen kombiniert und eine Bildchronik des Ringofens erstellt. Die Wanderausstellung macht nun auch in Oschatz Station.

In 25 Bilderrahmen zeichnet Milling die jüngere Geschichte des Ofens nach – von seiner Stilllegung im Jahre 1971 über seinen sukzessiven Verfall als technisches Denkmal bis hin zu seiner Restaurierung in den 2000ern. „Ich wollte den Zustand des Zerfalls festhalten, bevor der Ofen wieder aufgebaut wird“, so der 65-Jährige, der von sich behauptet, dass ihm die „Foto-Gene“ bereits in die Wiege gelegt wurden: Sein Vater war Kriegsberichterstatter.

Wurden im dritten Stock der Arbeitsagentur zuletzt Klöppelarbeiten gezeigt, spricht die neue Ausstellung ein eher technikaffines Publikum an. Die Vernissage am Mittwochnachmittag stieß jedoch nur auf geringes Besucherinteresse. So entging vielen der ebenso engagierte und kompetente wie unterhaltsame Vortrag von Fotograf Milling, der nicht nur zu den technischen Aspekten des Ofens, sondern auch über die Entstehung der Bilder informierte.

Glanzstücke sind die Langzeitbelichtungen, die während der „blauen Stunde“ entstanden: ein für Fotografen besonderer Zeitraum während der Abenddämmerung, an dem eine ganz spezielle Lichtstimmung herrscht. Für „Das letzte Glühen“ nahm Milling zwölf Halogenstrahler zu Hilfe. Acht Stunden Vor- und Nachbereitung waren notwendig, um das ästhetisch herausragende Foto zu erhalten, das den Eindruck vermitteln soll, der Ofen wäre noch einmal in Betrieb.

„Bei seinen Arbeiten hat Herr Milling in beeindruckender Art und Weise mit der eingesetzten Beleuchtung dieses imposante Bauwerk in Szene gesetzt“, fasst es Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg zusammen.

Millings Bilder sind noch bis April 2019 in der Arbeitsagentur zu sehen. Wer das Industriedenkmal in Großtreben live erleben will, hat dazu in Großtreben Gelegenheit. Das Denkmal soll in den Wintermonaten täglich von 18 bis 21.30 Uhr – ähnlich wie auf Millings Bildern – illuminiert werden. Eine Führung kann beim Verein Ostelbien vereinbart werden.

