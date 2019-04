An eine genaue Prognose der Besucherzahlen für die Ausstellung, die am Sonntag auf Schloss Hubertusburg öffnet, wagt sich niemand. Sicher dürfte sein, dass an den Wochenenden Tausende kommen. Sie wollen nicht nur kulturell, sondern auch kulinarisch verköstigt werden. Dafür legt Chocolatier Olav Praetsch gerade einen Endspurt hin.