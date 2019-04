Mügeln

Im Gemeindehaus in Altmügeln wurde in den vergangenen Wochen eifrig geübt. Die Texte müssen am Mittwoch bei der Probe in der Kirche sitzen, damit bei der Aufführung am Sonntag nichts schief geht.

Der Kinderchor tritt um 17 Uhr mit einem Musical auf. „Da müssen sie durch, sie wollen das aber auch: Nicht nur zwei Lieder singen, sondern ein richtiges Stück aufführen“, sagt Kantorin Sigrid Schiel, die mit dem Chor das Kindermusical „Franziskus“ erarbeitet.

Proben für den großen Auftritt

Seit Januar laufen die Proben, die Kinder aus der Christenlehre werden es pantomimisch und ein kleiner Erwachsenen-Instrumentalkreis, den Schiel auch betreut, musikalisch begleiten.

„Es ist aber kein Musical wie man es im Fernsehen sieht, sondern schlicht und ergreifend für Kinder.“ Die können sich ausprobieren, stolz zeigen, was sie mühsam auswendig gelernt haben und dabei vielleicht andere Kinder anstecken.

Wer Interesse am Chor zeigt, könne gern mitmachen, sagt Schiel. „Wir haben immer nur eine Stunde pro Woche, das ist nicht viel, vor allem, wenn die Ferien dazwischen sind.“

Franz von Assisi liefert Musical-Stoff

Die Besetzung wechselt jedes Jahr, die Kinder, die in diesem Jahr mitsingen, gehen in die zweite bis sechste Klasse, es sind Kinder aus der Christenlehre, aber das ist nicht Pflicht. „Manche kommen auch nur für eine Aufführung hinzu.“

Das Stück, das sich um den Heiligen Franz von Assisi dreht, dem Begründer der Franziskaner-Ordens, haben in diesem Jahr die Kantöre zusammen ausgesucht. Zwei Wochen später soll es beim Familientag in Technitz noch einmal aufgeführt werden.

Von Manuel Niemann