Mügeln

Leicht verletzt wurde eine Frau am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Mügeln, teilte die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage mit. Ein Mitarbeiter der freien Autowerkstatt in der Döbelner Straße wollte laut Polizei mit einem Kraftfahrzeug zum Reifenwechseln in die Werkstatt einfahren, setzte dabei zurück und übersah die 41-Jährige, die das Gelände überquerte. Die Frau wurde dabei berührt. Einsatzkräfte versorgten ihre leichten Verletzungen am Bein ambulant vor Ort und nahmen sie zur intensiveren Untersuchung in das Krankenhaus mit.

Von Katharina Stork