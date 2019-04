Oschatz

Bei der Kontrolle einer 35 Jahre alten Frau in der Mühlberger Straße in Oschatz haben Polizisten am Montagnachmittag etwa 60 Silvesterknaller im Rucksack entdeckt. Was sie damit vorhatte, habe sie nicht verraten, berichtete die Polizei. Zünden darf sie die Knaller aber seit dem 2. Januar nicht mehr. Die Böller wurden vorsorglich eingezogen.

Von lvz