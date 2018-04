Oschatz/Dahlen

Nach einem Unfall auf der B 6 in Oschatz musste am Montag eine 28-Jährige verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.30 Uhr hatte der Fahrer (21) eines VW Passat die Absicht, nach links auf die B6 in Richtung Oschatz aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Hyundai, der in Richtung Leipzig unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 .000 Euro.

Glücklicherweise nur mit Sachschaden endete am gleichen Tag ein Unfall im Dahlener Ortsteil Schmannewitz. Die Fahrerin (47) eines Nissan befuhr den Gutsweg in Schmannewitz und wollte in Richtung Torgauer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer dort fahrenden Radfahrerin (72) und stieß mit ihr zusammen. Die Seniorin stürzte. Am Rad entstand Sachschaden.

Von LVZ