Dahlen. Bei einem Wohnungsbrand ist am Sonnabendvormittag in Dahlen eine Frau ums Leben gekommen. Die Bewohnerin hatte offenbar damit begonnen, in der Küche zu kochen. Ob sie den Topf auf dem Herd dann vergaß oder gesundheitliche Probleme bekam und sich deshalb nicht mehr um das Essen kümmern konnte, ist unklar. Die Frau schaffte es noch, den Notruf zum Pflegedienst abzusetzen, der dann auch als erstes in dem Wohnhaus in der Bahnhofstraße eintraf. Um 11.44 Uhr wurde die Feuerwehr Dahlen alarmiert, die mit 14 Kameraden und vier Fahrzeugen ausrückte. „Es gab kein offenes Feuer, aber die Wohnung war sehr verraucht“, beschrieb Einsatzleiter Kay Biedermann die Situation. Die Helfer sorgten dafür, dass alle Fenster geöffnet wurden, damit der Qualm schnell abziehen konnte.

Bei der Bewohnerin im ersten Stock des Gebäudes konnte allerdings nur noch der Tod festgestellt werden. Vermutet wird, dass sie an einer Rauchgasvergiftung verstarb, die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Von Jana Brechlin