Frau wird bei Unfall auf der B 6 am Abzweig Ganzig schwer verletzt

Liebschützberg. Bei einem Unfall auf der B 6 in Höhe des Abzweig Ganzig ist am Sonnabendabend eine Frau schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt. Gegen 18.40 Uhr waren zwei Autos auf eisglatter Straße frontal ineinander gefahren. Die Kameraden der Feuerwehr Bornitz waren vor Ort, mussten zusammen mit dem Rettungsdienst die Fahrerin eines der Fahrzeuge, die noch im Fahrzeug eingeklemmt war, aus dem Pkw befreien. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zwischen Schönnewitz und Schmorkau: Auto steckt in Schneewehe fest

Kurz vor 4 Uhr am Morgen gab es dann für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bornitz den nächsten Einsatz. Auf der Straße zwischen Schönnewitz und Schmorkau hatte sich ein Pkw im Schnee festgefahren und kam nicht mehr weiter. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, war schon der Winterdienst vor Ort und hatte den das Fahrzeug aus den Verwehungen gezogen.

Die extreme Wetterlage mit Sturmböen und Schneeverwehungen hat am Wochenende in der gesamten Region Nordsachsen das öffentliche Leben stark beeinträchtigt. Winterdienst, Feuerwehren und Pannendienste waren im Einsatz, weil Autos aufgrund der Glätte von der Straße abgekommen waren oder in Schneewehen feststeckten. Auch der Zugverkehr war zeitweise lahmgelegt.

Von ka