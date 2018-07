Mügeln

Das Internetportal www.testberichte.de hat eine Rangliste der 364 besten Freibäder in Deutschland veröffentlicht. Unter den Top fünf ist Sachsen dabei gleich zweimal vertreten: Auf Platz fünf findet sich das Natur-Kultur-Bad Zschonergrund in Dresden, auf Platz drei landete das Albert-Schwarz-Bad in Heidenau.

Die Collm-Region ist in diesem Ranking leider nicht vertreten, was allerdings der Erhebungsmethode von www.testberichte.de geschuldet ist. Als Grundlage für die Rangliste dienten den Seitenbetreibern die Bewertungen, die Freibadbesucher bisher über Google abgegeben hatten.

Bäder im Altkreis Oschatz mit hohen Bewertungen

Wäre es allein danach gegangen, wären die drei Freibäder der Region mindestens im Mittelfeld aufgetaucht. Die Bewertung des letzten Platzes von 3,4 (von fünf möglichen Punkten) wird von den Bädern im Altkreis Oschatz nämlich haushoch überboten. So kommt das Mügelner Stadtbad auf 4,0, das Naturbad Luppa 4,3 und das Waldbad Schmannewitz gar auf 4,5 Punkte.

Laut testberichte.de wurden jedoch keine reinen Natur- oder Strandbäder ohne befestige Wasserstellen berücksichtigt. Bleibt also nur noch das Mügelner Stadtbad, das es einzig aufgrund der geringen Anzahl der Bewertungen nicht in die Liste geschafft hat.

Mügeln: Nur 36 von 50 benötigten Bewertungen

Mindestens 50 Google-Bewertungen brauchte es, um in die Statistik einzufließen. Die Mügelner haben bisher jedoch nur 36 Stimmen zu ihrem Freibad abgegeben. Möglicherweise finden sich ja nun noch 14 Freunde des Stadtbades, die sich zu einer Bewertung hinreißen lassen und Mügeln damit einen Platz beim nächstjährigen Ranking sichern...

Von Christian Neffe