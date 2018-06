Collm

Das hat gedauert: Nach elf Jahren Pause hat es die Collmer Wehr bei einem Gemeindefeuerwehrausscheid wieder auf das Treppchen geschafft. Die Gruppe aus dem Bergdorf wurde beim Wettkampf im Löschangriff am Naturbad Luppa mit einer Zeit von 32.81 Sekunden Erster und feierte das ausgelassen.

In beiden Durchgängen lieferten die Collmer jeweils die beste Zeit ab und setzten sich damit gegen die Zweitplatzierten aus Wermsdorf, den Gastgeber Luppa (3. Platz) und Malkwitz durch. Am Ende konnten alle Teilnehmer Urkunden und Pokale entgegennehmen – wegen Hitze und Anstrengung völlig durchgeschwitzt, aber zufrieden. Zuvor hatte Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel den Mitgliedern freigestellt, immerhin ohne Jacke an den Start zu gehen, denn bei hochsommerlichen Temperaturen war das Ganze auch so schweißtreibend genug.

Gemeindefeuerwehrausscheid Wermsdorf am 9. Juni 2018 in Luppa Quelle: Jana Brechlin

Neben vier Männermannschaften schickten die Wermsdorfer, Lampersdorfer und Malkwitzer auch Frauenteams an den Start. Auf die Männer aus Mahlis und Lampersdorf mussten die Ausrichter dieses Jahr verzichten. „Das ist schade, diese Wehren sollten auch wieder eine Mannschaft stellen“, forderte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Der Termin sei seit einem halben Jahr bekannt, daher wäre es schön, wenn tatsächlich alle Gemeindewehren mit sechs Männern vertreten sind.

Gemeindefeuerwehrausscheid Wermsdorf am 9. Juni 2018 in Luppa Quelle: Jana Brechlin

„Aber ich freue mich natürlich, dass die Frauen mehr und mehr zum Rückgrat der Feuerwehren werden“, sagte er mit Blick auf die motivierten Damen-Teams. Hier konnten die Malkwitzerinnen souverän mit 38.88 Sekunden den Titel holen. Zweiter wurden die Lampersdorferinnen, und die Wermsdorfer Frauen kamen auf den Bronzerang.

Für Frauen wie Männer galt es, nach dem Startschuss in möglichst kurzer Zeit eine Wasserversorgung aufzubauen und beim Löschangriff aus einiger Entfernung das Ziel – die klassische Blechdose – zu treffen. „Da muss jeder wissen, was er zu tun hat und jeder Handgriff sitzen“, beschrieb Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel. Wie auch im Ernstfall müsse sich dann einer auf den anderen verlassen können. „Wenn dem Maschinisten hinten ein Fehler unterläuft, nützt den anderen vorne ihr Tempo auch nichts“, machte er deutlich.

Die Lampersdorfer Feuerwehrfrauen hatten eigene Fans dabei. Quelle: Jana Brechlin

Mit dem, was Frenzel jetzt zu sehen bekam, war er jedoch sehr zufrieden. „Das war ein richtig schöner Wettkampf, alle haben etwas gezeigt. Mein Dank gilt besonders den Kameraden aus Luppa, die dieses Jahr die Aufgabe des Ausrichters übernommen haben“, sagte er. Oft habe der zweite Lauf noch einmal eine deutliche Steigerung gebracht, lobte Bürgermeister Matthias Müller. „Bei dieser Hitze habt ihr heute ein tolles Ergebnis abgeliefert“, fügte er hinzu.

Wehrleiter Lutz Frenzel und Bürgermeister Matthias Müller führen die Siegerehrung durch. Quelle: Jana Brechlin

Darüber hinaus dankte er den Feuerwehrmitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz: „Danke, dass Ihr an sieben Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr unsere Gemeinde schützt.“ Dafür gab es auch Applaus von den Schaulustigen, die den Wettkampf auf dem Parkplatz am Luppaer Naturbad verfolgt haben. Nächstes Jahr gilt es für die Collmer Männer und Malkwitzer Frauen, ihren Titel zu verteidigen.

Von Jana Brechlin