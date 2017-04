Collm-Region. Der Frühling ist da. Am Wasser locken wieder Spaß und Erholung. Und dafür gibt es viele Varianten: Angeln, Baden, Wassertreten – und Bootstouren. Während es rund um den Collm keine Möglichkeit gibt, mit einem Passagierschiff über Seen oder Flüsse zu fahren, kann man sich – durch Arm- oder Beinmuskulatur oder einen Elektromotor bewegt – auf Seen und Teichen in Bewegung setzen.

In zwei Fällen gibts Baden und Gondeln am gleichen Ort: im Naturbad Luppa und im Waldbad Schmannewitz. Am Waldsee des Heidedorfes öffnet Pächter Harald Kutsche zu Ostern die Pforten. Mit diesem frühen Termin hat er vor allem die Spaziergänger und Kaffeegäste im Blick, die am Ufer schon ein Sonnenbad nehmen wollen. Die Ausleihe der Boote ist ab diesem Zeitpunkt aber ebenfalls schon möglich. Zur Waldsee-Flotte gehören insgesamt acht Boote, je vier zum Rudern und zum Treten. Das Bad ist täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Holger Kühn, Pächter des Naturbades Luppa, ist ab Anfang Mai vor Ort, um die Saison vorzubereiten. Bereits zu dieser Zeit ermöglicht er Besuchern die Ausleihe von Booten. Sie haben die Wahl zwischen drei Tretbooten – darunter einem Tret-Schwan sowie drei Kajaks, darunter Einer und Zweier. „Gefragt sind die Boote in der Nebensaison, in der Badesaison ist die Nachfrage gering“, stellt Holger Kühn fest. Der See sei eben ziemlich groß und biete wenig Schatten. Bei 30 Grad Celsius und mehr kämen die Gäste eher wegen der Abkühlung als wegen irgendeiner Form der sportlichen Betätigung. Einmal im Jahr werde ein Wassertreter aus Luppa auf besondere Art verliehen. Er tritt dann die Reise nach Malkwitz zum Badewannenrennen an – auf dem Landweg.

Wermsdorf legt Ende April los

Keinen Badebetrieb, aber Gastronomie, Bowling, Wanderwege und einen Bootsverleih gibt es am Horstsee. Jürgen Schulz eröffnet die Ruder- und Tretboot-Saison dort in der Regel am 1. Mai. In diesem Jahr ist die Ausleihe bereits am Wochenende vor dem Feiertag, also ab dem 29. April möglich. Noch fehlen am dafür nötigen Wasserstand ein paar Zentimeter, aber der Gastronom ist optimistisch. Aus dem Wald laufe trotz des derzeit trockenen Wetters noch genügend Wasser nach. Am Seegasthof Horstsee stehen den Besuchern zehn Ruderboote und acht Wassertreter – darunter zwei Schwäne – zur Verfügung. Durch die Lage am Rande eines Schutzgebietes müssen die Freizeitkapitäne hier einige Bedingungen zu beachten: Das Betreten der Insel ist verboten. Die Boote dürfen sich – außer dem am Anlegesteg – dem Ufer und dem Schilfgürtel maximal bis auf 15 Meter Abstand nähern. Der mit einer Bojenkette abgegrenzte Bereich darf nicht befahren werden.

Angondeln am 9. April noch ungewiss

Knapp jenseits der Kreisgrenze, in Riesa-Merzdorf, gibt es einen weiteren Gondelteich. In die Nutzung des Merzdorfer Teiches teilen sich die Angler vom Angelverein Riesa-West und die Freizeitinsel Riesa-Merzdorf. Beide schauen gespannt auf die neue Saison, da sich auf dem Gelände des an den Teich angrenzenden städtischen Bauhofes Mitte Oktober 2016 ein Ölunfall ereignet hatte und es hier zu einer „chemischen Verunreinigung“ kam. „Normalerweise ist zum vorösterlichen Familiensonntag bei uns Angondeln“, sagt Sabine Töpfer von der Freizeitinsel. Diese Veranstaltung mit Puppenspiel, Ostercafé und vielen Spiele findet am 9. April statt. Man werde sich aber auf jeden Fall noch bei der Stadtverwaltung vergewissern, ob der Teich dann schon wieder befahren werden könne.

Für die rund drei Hektar große Wasserfläche, die aber nicht komplett für den Gondelbetrieb genutzt werden darf, stehen sechs Ruderboote zum Ausleihen zur Verfügung.

Bootsverleih in der Collm-Region Preise für Bootsverleih je halbe Stunde Luppa Naturbad Tretboot 5 Euro Kajak 3 Euro Waldbad Schmannewitz Tretboot 4 Euro Ruderboot 2 Euro Horstsee Wermsdorf* Ruderboot 5 Euro Vierer-Tretboot 7 Euro Schwan 7 Euro Wasser-Rad 5 Euro * alle Preise für eine Ausleihdauer von einer Stunde Riesa, Merzdorfer Teich Ruderboot, Einzelperson 1,50 Euro Ruderboot, Kind 0,50 Euro Ruderboot, Familie oder Gruppe 2,50 Euro

Von Axel Kaminski